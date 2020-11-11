Afyonkarahisar'daki otelin kasasından 485 bin doların çalınması - Son Dakika

Afyonkarahisar'da çalıştıkları otelin kasasından 485 bin dolar çaldıkları iddiasıyla tutuklanan iki zanlının mahkemede çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı.

2. Sulh Ceza Hakimliğinde "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan tutuklanan şüpheliler Bekir A. ile Senem Ö'nün hakimlikte verdikleri ifadelere ve detaylara AA muhabiri ulaştı.

Tutuklu zanlı Bekir A. (27) hakimlikte, askeri ücretle çalıştığı otelin muhasebesine baktığını beyan ederek, şunları kaydetti:

"Kadir ve Senem otelin müdürleriydi. Otel sahibine ait çelik kasa, ikisinin de müşterek kullandığı ofisin içerisindeydi. Buranın anahtarı da ön büroya bırakılır, oradan alınırdı. Burayı yalnızca bu iki müdür kullanırdı ve paranın kasada olduğunu onlar biliyordu. Hatta sürekli olarak bu paranın çalınmasından bahsediyorlardı. Beni de parayı çalmamız konusunda ikna ettiler. İlk denememizde ben onlara gözcülük ettim ama başarısız olduk. Bana 'cesaret edemedik' dediler. Birkaç gün sonra yine aynı şekilde onlar odaya girerek bu sefer parayı çaldılar. Senem'in çantasına konulan paralarla otelden arabayla ayrıldık. Yolda bana poşet içerisinde 13 deste para verdiler. Ben de bu paralı evime koydum ve harcamadım. Zaten evimde yapılan aramalarda da bu para ele geçmiştir, pişmanım."

Senem Ö, sevgilisi Kadir Z'nin olayla ilgili bilgisinin olmadığını savundu

Tutuklu şüpheli Senem Ö. (23) ise Kadir Z. ile otelin müdürlüğünü yaptığını belirterek, paranın bulunduğu odayı müdürlerin yanı sıra otelin sahibinin ve eşinin de kullandığını söyledi.

Senem Ö, "Bir defasında odaya girdiğimde çelik kasanın arka kısmında siyah poşetin içerisinde dolarları görünce yaşça benden büyük ve güvenilir olduğunu düşündüğüm muhasebeci Bekir A'ya bunu söyledim. O da yanıma yaklaşarak, 'sen bir yüzünü yıka, gel' dedi. Akabinde bana bir miktar dolar vererek 'bunu çantana koy, bundan harcama, ihtiyacın olursa bana gel' demişti. Olayın içerisinde Kadir Z. yoktur. Ben ona bu olayla ilgili hiçbir şey anlatmadım. Ancak Kadir Z. ile Bekir A'nın arası samimiydi. Bekir A. ona söylediyse bilmiyorum." dedi.

Şüpheli Senem Ö, hırsızlık olayının ardından Kadir Z. ile işten ayrıldıklarını ve Antalya'da bir otele tatile gittiklerini aktararak, "Burada harcadığımız paralar, Kadir Z. ile benim şahsi birikimlerimizdendir. Hırsızlık olayından 1 buçuk ay önce Kadir Z. ile duygusal arkadaşlığımız başlamıştı, yani sevgiliydik. Hala sevgili olma halimiz zaman zaman kavga etsek de devam ediyor." ifadesini kullandı.

Olay

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım'da, Dörtyol Mahallesi'ndeki termal bir otelin çelik kasasından 485 bin dolar para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, yapılan araştırmada hırsızlık olayını otel çalışanları Senem Ö, Kadir Z. ve Bekir A'nın gerçekleştirdiğini tespit etmişti.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Senem Ö. ile Bekir A'nın adreslerinde 299 bin 400 ele geçirilmiş, Kadir Z.'nin evinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştı. Gözaltına alınan zanlılardan Senem Ö. ile Bekir A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Kadir Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.