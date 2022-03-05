Afyonkarahisar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde yangın çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde yangın çıktı

05.03.2022 19:55
Afyonkarahisar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde yangın çıktı

Afyonkarahisar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Dörtyol Mahallesi'ndeki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinin D-Blok 3'üncü katındaki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 3'üncü kattaki yangına müdahale etti, hastalar da sağlık ekiplerince başka servislere nakledildi.

Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü, binanın camları açılarak duman tahliye edildi.

AFSÜ yetkilileri, yaralı olmadığını bildirdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karahisar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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