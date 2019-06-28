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Afyonkarahisar'daki silah kaçakçılığı operasyonu

47 dakika önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'daki silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığını önlemeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında il merkezi, Çay ve Bolvadin ilçelerinde gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 12'si ifadelerinin ardından, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:00 Kaynak: AA
Afyon, Güncel
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