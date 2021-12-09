Üye Girişi
Afyonkarahisar'daki sosyal medya dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki sosyal medya dolandırıcı yakalandı

09.12.2021 13:58
Afyonkarahisar'daki sosyal medya dolandırıcı yakalandı

Afyonkarahisar'da 42 kişiyi sosyal medya üzerinden "Evden çalışarak para kazanmak ister misiniz?

Afyonkarahisar'da 42 kişiyi sosyal medya üzerinden "Evden çalışarak para kazanmak ister misiniz?" şeklinde ilanlar vererek dolandıran ve hakkında 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün başarılı bir operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yakalanmamak için sürekli adres ve kılık değiştiren M.K, isimli şüpheli şahıs polisin yaptığı istihbarat ve fiziki takip sonucu yabancı uyruklu bir kadın ile yaşadığı Emirdağ ilçe merkezinde bulunan evde yakalandı. İnternet üzerinden ilan vererek özellikle ev hanımları, emekliler ve öğrencileri hedef alan şüpheli şahıs, evde hediyelik eşya, oyuncak, sabun yapımı, takı tasarımı, nikah şekeri paketleme, maske dikimi ve dağıtımı gibi sektörlerde iş imkanı sunduğunu belirterek, vatandaşları dolandırıyor.

İş için başvuran vatandaşlardan göndereceği malzemenin karşılığı olarak para talep edip ancak hiçbir malzeme göndermeyerek dolandırıyor. Hakkında çok sayıda dolandırıcılık suçundan işlem yapılmış olan M.K.'nın sadece bir dosyasında 42 ayrı vatandaşı dolandırdığı, hakkında toplamda 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, adli işlemlerin bitimine müteakiben Bolvadin Kapalı Cezaevine telim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'daki sosyal medya dolandırıcı yakalandı

Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'daki sosyal medya dolandırıcı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor 13:56 Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Son Dakika Haberleri
14:04 Yanardağ 2 bin 881 binayı sildi süpürdü! Yanardağın yarattığı zarar 840 milyon euro
13:55 Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor
13:40 Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi
13:34 Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!
13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
13:10 Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz
13:05 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
13:01 Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma
12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı
12:55 Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza uygulandı
Yanardağ 2 bin 881 binayı sildi süpürdü! Yanardağın yarattığı zarar 840 milyon euro Yanardağ 2 bin 881 binayı sildi süpürdü! Yanardağın yarattığı zarar 840 milyon euro         
14:05
Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Sergen Yalçın'ın yerini alması beklenen Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
13:53
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur         
11:59
Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
11:28
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 14:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki sosyal medya dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement