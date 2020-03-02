Afyonkarahisar'daki STK'lardan harekata destek açıklaması - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 30 meslek örgütü İdlib saldırısına tepki gösterirken, Bahar Kalkanı harekatına destek için ortak açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı harekatı devam ederken, 30 meslek örgütünün Afyonkarahisar temsilcileri ortak bir açıklama yaparak Suriye rejimine karşı hükümete destek verdi. Düzenlenen basın toplantısında meslek örgütlerinin ortak kararına ilişkin açıklamayı Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser okudu.

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Serteser, "81 ilde Türkiye 'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

'BU ACININ BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları korumak için bulunduğunu hatırlatan Serteser, şöyle konuştu:

"Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz; karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır."

'BİRİZ, BÜTÜNÜZ VE BİRLİKTEYİZ'

Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğunu hatırlatan Serteser, şöyle dedi:

"Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Açıklamanın ardından ortak basın açıklamasına destek veren meslek odalarının temsilcileri toplu olarak Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.