Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

20.03.2022 13:12
Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ç, M.Ç. ile S.Ç, "tefecilik", "nitelikli yağma", "resmi belgede sahtecilik" ile "tehdit" suçlarından tutuklandı. A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Mart'ta tefecilik yaptıkları öne sürülen 6 şüpheliyi adreslerinde gözaltına almıştı.

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Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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