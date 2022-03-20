Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ç, M.Ç. ile S.Ç, "tefecilik", "nitelikli yağma", "resmi belgede sahtecilik" ile "tehdit" suçlarından tutuklandı. A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Mart'ta tefecilik yaptıkları öne sürülen 6 şüpheliyi adreslerinde gözaltına almıştı.