Afyonkarahisar'daki termal oteller ara tatile dolu girecek - Son Dakika

Gastronomi şehri ve termal "turizmin başkenti" olarak bilinen Afyonkarahisar'daki otellerin, 9 güne varan ara tatilde aldıkları rezervasyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar, 15-19 Kasım tarihleriyle 9 güne varan ara tatilde de tercih edilen lokasyonların başında geliyor.

Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de şifalı sularda çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı bulacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine, 12 Kasım'da başlayacak ve 9 güne varan ara tatil dolayısıyla kentteki termal otellerin rezervasyonlarının yüzde 90'lara ulaştığını söyledi.

Kalan sürede de rezervasyonların yüzde 100'e ulaşacağını düşündüklerini dile getiren Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Termal tatil için Afyonkarahisar'a gelen misafirlerimiz burada hem dinleniyorlar hem de sağlık açısından kendilerini şifalı sularda yeniliyorlar. Ayrıca, aile bireyleri ve çocuklarıyla keyifli zamanlar geçiriyorlar. Yine, Frigya başta olmak üzere Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel yerlerini geziyorlar. Destinasyona yeni eklenen sıcak hava balonu ile otellerdeki çok sayıdaki aktivasyonlara katılabiliyorlar. Hem de gastronomi şehrinin birbirinden güzel lezzetlerini tadıyorlar."

Gümüşhan, kentteki termal otellerin hedefinin misafirlerini mutlu etmek olduğuna dikkat çekerek, "Afyonkarahisar'da çok sayıda 5 yıldızlı ve kaliteli otellerimiz bulunuyor. Her yıl ulusal ve uluslararası alanda ödüller alıyoruz. Bu başarılar da bizim tanınırlığımızı arttırmaktadır. Ara tatil dönemi için Afyonkarahisar'daki bütün oteller hazırlıklarını tamamlandı. Şehrimizi tercih eden misafirlerimiz burada aktivitelerle beraber güzel vakit geçirecekler. Herkesi gizemli şehir Afyonkarahisar'a bekliyoruz. Biz hazırız." diye konuştu.

"Ara tatilde termal turzim değerlendirilmeli"

İstanbul'dan termal tatil için Afyonkarahisar'a gelen Müjde Altunal da ailesi ve arkadaşlarıyla her yıl termal turizm için kente geldiğini ve otel konseptlerini çok sevdiğini anlattı.

Herkesin kendisini şımartmak için yılda bir defa termal tatil yapması gerektiğini anlatan Altunel, "Ara tatil döneminde de çocuklu aileler, termal turizmi kesinlikle değerlendirmeliler. Şifalı sular, insan sağlığına da faydalı. Bence termal tatile mutlaka gelinmeli." dedi.

Bursa'dan gelen Burak Çiçek de Afyonkarahisar'daki termal otellerin konseptlerini çok beğendiğini belirterek, şifalı suların sağlığa iyi geldiğini ve ailece keyifli vakit geçirdiklerini ifade etti.