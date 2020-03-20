Afyonkarahisar'daki termal oteller müşteri alımını durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki termal oteller müşteri alımını durdurdu - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki termal oteller müşteri alımını durdurdu

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, hizmet veren termal oteller, koronavirüs salgını dolayısıyla müşteri alımını durdurdu.

Afyonkarahisar'daki termal oteller müşteri alımını durdurdu, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da, hizmet veren termal oteller, koronavirüs salgını dolayısıyla müşteri alımını durdurdu.

Afyonkarahisar Zafer Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, SPA merkezlerini geçici süreyle kapatan termal otellerin, müşteri alımını da durdurduğunu açıkladı. Gümüşhan, koronavirüs vakalarının ardından insan sağlığını etkileyecek faaliyetler arasında bulunan termal otellerdeki SPA merkezlerinin kapatılma kararı alındığını hatırlatarak, "Konuklarımızın termal sağlık turizminden faydalanmak amacıyla otellerimizi tercih etmeleri nedeniyle ilimizde bulunan otelleri tercih ettiğini düşünerek mağduriyet yaşamamaları adına SPA merkezi bulunan ve hizmete kapatılan otellerimizde konaklama hizmetlerinin de yer aldığı müşteri alımlarını durdurma kararı aldık" dedi.Mağduriyet yaşanmaması adına bu kararın alındığını aktaran Gümüşhan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'ın yalnızca termal oteller noktasında maddi kaybı 15 milyon TL civarında. Ancak konuklarımızın sağlığı, kazancımızdan çok daha değerli olduğu için bu kararı aldık. İkinci bir emre kadar termal otellerimiz müşteri almama kararını sürdürecek" diye konuştu.


Koronavirüs, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:15 Kaynak: DHA

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