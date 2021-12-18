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AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLER YILBAŞINA HAZIR - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLER YILBAŞINA HAZIR

18.12.2021 09:56

ZAFER Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerde yılbaşında yüzde 100 doluluk beklendiğini belirterek, "2 günlük yılbaşı paketimiz var. Tüm otellerimizde sanatçılar, müzik programı var.

ZAFER Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerde yılbaşında yüzde 100 doluluk beklendiğini belirterek, "2 günlük yılbaşı paketimiz var. Tüm otellerimizde sanatçılar, müzik programı var. Misafirlerimiz eğlenecek, 2022 yılına termal keyfi yaparak girecek" dedi.

Afyonkarahisar'daki termal otellerde yılbaşı ve sonrasındaki sömestir tatiline yönelik hazırlıklar tamamlandı. Kasım ayından itibaren yüzde 70 oranında doluluk seviyesine ulaşan tesislerde, yılbaşında yüzde 100 doluluk bekleniyor. 27 bin yatak kapasitesine sahip kentteki çoğu 5 yıldızlı otel, özel eğlence programlarıyla konuklarını yılbaşında ağırlayacak.

'KONAKLAMA SÜRESİ 5 GÜNE ÇIKTI'

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, kentte turizme yönelik aktivitelerin artmasıyla misafirlerin geceleme sayısında da son dönemde artış yaşandığını anlattı. Kentte turizmin son yıllarda hızla geliştiğini belirten Gümüşhan, "Kasım ayında okullardaki ara tatilden itibaren otellerimizde doluluk oranımız yüksek. Termal tatilde akla Afyonkarahisar geliyor. Afyonkarahisar'da tarih var. Gastronomi ve termal şehri. Tarihi Ayazini, Frig Vadisi bölgemizde yer alıyor. Balon turlarımız var. Afyonkarahisar'a gelen misafirlerimiz dolu dolu 4-5 gün aktivete yapabiliyorlar. Aktiviteler çoğaldıkça misafirlerimizin kalış süresi 4-5 güne çıktı. Ara tatilden sonra kış turizmi başladı" diye konuştu.

'2022 YILINA TERMAL KEYFİYLE GİRECEKLER'

Gümüşhan, yılbaşı ve sömestir tatilleri için paket programlar belirlediklerini söyledi. Yılbaşında otellerde sanatçıların sahne alacağını ifade eden Gümüşhan, şunları söyledi:

"Şu anda otellerimizde doluluk yüzde 70-80'e ulaştı. Yılbaşına kadar yüzde 100'e ulaşacaktır. Yılbaşında otellerimizin tamamında sanatçılarımız var. 2 günlük yılbaşı paketimiz var. Otellerde müzik programları var. Misafirlerimiz tarihi yerleri gezecek, eğlenecek, 2022 yılına dinlenerek, termal keyfi yaparak girecek. 20 Ocak'ta sömestir başlıyor. Afyonkarahisar'daki otellerde doluluk, misafirlerin ilgisi devam ediyor."

'DIŞARIDA 5 DERECE, HAVUZDA 40 DERECE'

Afyonkarahisar'da tatilini geçiren Erhan Öğüt, termal otelde konaklamanın çok keyifli olduğunu anlattı. Öğüt, "Dışarısı buz gibi. Hava şu an dışarıda 5 derece, havuzun içerisi 40 derece. Değişik bir duygu, çok zevkli bir alan. Kar yağdığında daha farklı oluyor. Karlı havalarda da geleceğiz, çok memnun kaldık. Herkesin tatmasını isterim" dedi.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLER YILBAŞINA HAZIR
AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLER YILBAŞINA HAZIR
AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLER YILBAŞINA HAZIR
AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLER YILBAŞINA HAZIR

Karahisar, Yılbaşı, Termal, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLER YILBAŞINA HAZIR - Son Dakika


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