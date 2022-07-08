AFYONKARAHİSAR - Termal otellerde bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Termal otellerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

08.07.2022 11:10

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Afyonkarahisar'da, termal otellere rezervasyon yoğunluğunun yaşandığı bildirildi.

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Afyonkarahisar'da, termal otellere rezervasyon yoğunluğunun yaşandığı bildirildi.

Gastronomisiyle de öne çıkan ve şifalı termal sularıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlayan Afyonkarahisar'da bayram hareketliliği yaşanıyor.

Yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesisi tercih edecek olanlar, hem tatil yapacak, hem de şifalı suların keyfini çıkaracak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkmasıyla Afyonkarahisar'da rezervasyon yoğunluğu yaşandığını söyledi.

"Afyonkarahisar'da 12 ay boyunca tatil yapılabiliyor"

Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerin Kurban Bayramı'na hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da 12 ay tatil yapılabiliyor. Otellerimiz de Kurban Bayramı tatili süresince her yaş grubuna göre aktivite ve animasyon etkinliklerini tamamladı. Bayram, yaz döneminde olduğu için Afyonkarahisar'daki termal otellere genellikle Belçika, Almanya ve Hollanda'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Otellere girişler de hafta sonu başlayacak."

Gümüşhan, Kurban Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'ı tercih eden misafirlerin şifalı sulardan faydalanmasının yanı sıra kentin tarihi ve turistik mekanlarını da görme fırsatı yakalayabileceğini görebildiğini dile getirdi.

Tatilcilerin Frigya'daki Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşlarına da ilgi gösterdiğini aktaran Gümüşhan, "Şehrimiz, yatırımlarla her dönem üzerine koyarak gelişiyor. Afyonkarahisar'a termal tatile gelen misafirlerimiz, çok keyifli vakit geçiriyor."dedi.

-"Kent ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor"

Kentteki termal otel sahibi Hüseyin Bülbül de Kurban Bayramı rezervasyonlarının kendilerini memnun ettiğini vurguladı.

Otellerindeki hazırlıkların tamamlandığına dikkat çeken Bülbül, "Kurban Bayramında termal turizm hareketliliği iç turizm ve ekonomik bakımından önemli bir gelişme. Bu, sadece otel sahipleri ve çalışanlarına değil, kent ekonomisine de çok ciddi katkı sağlıyor. İnsanlar burada hem dinleniyor, hem eğleniyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Termal otellerde bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 17:28:00. #1.12#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Termal otellerde bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement