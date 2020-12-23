Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli program olmayacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli program olmayacak

23.12.2020 15:31
Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli program olmayacak, System.String[]

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli programın olmayacağı bildirildi.

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli programın olmayacağı bildirildi.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, bir termal otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20 Aralık 2020 tarihinde yayınladığı genelgeye göre, yeni yıl periyodunda hiç bir konaklama tesisleri ve otellerde herhangi bir canlı müzik yapılmayacağını söyledi.

Bu kapsamda da Afyonkarahisar'daki tüm otellerin müzik programlarını iptal ettiğini kaydeden Gümüşhan, "Sadece konaklama hizmeti verecekler. Konaklama hizmetini verirken de yeni tip koronavirüs Kovid-19 tedbirleri kapsamında hizmet verecektir." dedi.

Son dakika böyle bir kararın çıktığını belirten Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Sonuçta devamlı yeni genelgeler yayımlanıyor. Biz zaten satışlarımızı yapmıştık. Bu süre zarfında tüm otellere genelgeyi bildirdik. Rezervasyonlarını almış olduğumuz müşterileri teker teker aradık müzik olmayacağı bildirimini yaptık. Sosyal medya sayfalarında da müzik olmayacağına dair yazılı açıklama yapılmıştır. Tabi devletin almış bir karar bu. Son dakika olması bizi biraz sıkıntıya düşürdü ama kurallara uymak durumundayız."

Uygulamadan sonra çok olmamakla beraber yüzde 10 rezervasyon iptali olduğunu vurgulayan Gümüşhan, "Bugün ve yarın daha çok belli olur. Yine de misafirlerimiz Afyonkarahisar'ı tercih ediyor konaklamada. Büyükşehirlerde apartmanlarda sıkılanlar en azından otelin etrafında, içerisinde yürüyüş yapabilecekler." diye konuştu.

Türkiye, Termal, Müzik, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli program olmayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bilim Kurulunun bugün yapacağı toplantı ertelendi Karın yağışını kutlayan Bella Hadid, giydiği kombinin fiyatıyla ağızları açık bıraktı Kalpazanlara baskın! Siyah poşetler içerisinde deste deste dolar ele geçirildi Plastik poşetler 2021 yılında da 25 kuruşa satılacak Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı Yolcu kadını "Sana ev açarım" diye taciz eden şoförün savunması pes dedirtti: Cinsel bir amacım olmadı Erdoğan, Şeb-i Arus töreni üzerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi: Eyüp Sultan'da niye Türkçe okumadın? İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı
İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı         
15:45
AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun şehit annesine 121 TL aylık bağlandı ifadesi kesinlikle yalandır AK Partili Çalık: Kılıçdaroğlu'nun şehit annesine 121 TL aylık bağlandı ifadesi kesinlikle yalandır         
15:24
Koronavirüsten yaşamını yitiren doktorun 11 kardeşi doğmadan önce, 2 kardeşi de doğduktan sonra hayatını kaybetmiş Koronavirüsten yaşamını yitiren doktorun 11 kardeşi doğmadan önce, 2 kardeşi de doğduktan sonra hayatını kaybetmiş         
14:43
Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam Son Dakika: İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam         
14:38
Fatih Karagümrük, anlaşma sağladığı Andrea Bertolacci'yi İstanbul'a getirdi Fatih Karagümrük, anlaşma sağladığı Andrea Bertolacci'yi İstanbul'a getirdi         
14:31
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı Galatasaray'da sakatlığını atlatan Falcao takımla birlikte çalıştı         
14:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Parkta yürüyüş yapan genç kız bıçaklı saldırıya uğradı Parkta yürüyüş yapan genç kız bıçaklı saldırıya uğradı         
12:25
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara!         
11:12
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Tamamlandığında Türkiye'nin en, dünyanın ise 3. yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda son 13 metre Tamamlandığında Türkiye'nin en, dünyanın ise 3. yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda son 13 metre         
10:27
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurdu Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurdu         
08:19
Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktı Serasında yediği karpuzun çekirdeklerini rastgele attı, kışın ortasında karpuz çıktı         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 15:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli program olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei