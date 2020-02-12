Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi den 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan devriye görevi esnasında daha önceden uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları tespit edilen S.G., A.Ç. ve S.C.K. isimli şahısların, 03 KP 985 Plaka araç içerisinde ilçenin şehir merkezine doğru ilerledikleri görülmesi üzerine şüphe üzerine takibe alındı. Polisin dur ihtarına uymayan araç ile kovalamaca sonucunda durdurulan araç içerisindeki S.G. ve A.Ç.'nin, üst aramasında satışa hazır 3 adet fişek olarak adlandırılan kağıda sarılı eroin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlerin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden S.G. tutuklanırken diğer 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR