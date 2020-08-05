Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştiren 1'i kamu görevlisi 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde yasa dışı kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 17 saksı içerisinde yetiştirilen 39 kenevir bitkisi, 2 kavanoz içerisinde 69 gram esrar, 4 kağıda sarılı ve kullanıma hazır 13 gram esrar, kavanoz içerisinde 8 gram kenevir tohumu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan kamu görevlisi F.D. ile U.D. hakkında adli işlem yapılacağı bildirildi.