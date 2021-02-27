Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekiplerince 24 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında kente 112 gram metamfetamin getirdikleri belirlenen M.B. ile O.K'nın da yakalanmasıyla gözaltındakilerin sayısı 6'ya çıktı.

Zanlılardan Z.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 5 şüpheli adliye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Şubat'ta uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Selçuklu, Karşıyaka, Hasan Karaağaç, Osmangazi ve Yunus Emre mahallelerinde 4 ikamet ile bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, adreslerdeki S.Ç, R.A, M.Ç.K. ile Z.Ş'yi yakalamıştı.