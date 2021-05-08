Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Hasan Karağaç, Karşıyaka ve Fatih mahalleleri ile Sinanpaşa ilçesindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 2019 sentetik ecza, 65 ecstasy hap, bir miktar esrar, iki ruhsatsız av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1035 lira para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan C.Ç, R.E, S.I, H.A. ile K.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken M.A.E, A.B, M.O, B.D, M.Y. ve A.R.G. hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.