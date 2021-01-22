Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 8 şüphelinin ifadelerinin ardından soruşturma genişletildi.

Ekipler, O.A. ile H.S.A'yı da adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Ocak'ta kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik planlı çalışma başlatmış, Afyonkarahisar ile İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı yapılan baskında 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.