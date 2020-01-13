Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede - Son Dakika
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Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede

13 dakika önce

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyedeAFYONKARAHİSAR ve Antalya'da geçen cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede

AFYONKARAHİSAR ve Antalya'da geçen cuma düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sandıklı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan takibin ardından ilçede bulunan 24 adresle Antalya'daki bir adrese geçen cuma günü 'şafak operasyonu' düzenledi. Jandarma ekipleri Sandıklı'daki baskınlarda 24 şüphelinin kaldığı adreslerde yaptıkları aramalarda 110 gram eroin, 30 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Antalya'da gözaltına alınan şüpheli de Afyonkarahisar'a getirildi.

Şüpheliler Afyonkarahsar'daki Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM)sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü. İfade işlemlerinin ardından şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunun 25 şüphelisi adliyede

Antalya, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:33 Kaynak: DHA
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