Üye Girişi
Afyonkarahisar'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü

07.02.2022 19:45
Afyonkarahisar'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü

Afyonkarahisar'da evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 3 gündür tedavisi süren Bekir Yaşın (89), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Yaşın'ın cenazesi, Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Marulcu Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Bekir Yaşın'ın evinin mutfağında 4 Şubat'ta yangın çıkmıştı.

Dumandan etkilenen Yaşın, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın hasara yol açmıştı.

YORUMLAR
500

Devlet Hastanesi, Asri Mezarlığı, Karahisar, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:25 Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
19:04 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 19:51:44. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement