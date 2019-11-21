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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesi Kumalar Dağı'ndaki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi.

Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesi Kumalar Dağı'ndaki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi. Yılkı atlarının fotoğraflarını çeken Hakan Yılmaz, drone ile de görüntü kaydetti.

Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Bölgeyi ilgi çekici hale getiren ise yaylanın doğal güzelliği ve doğadaki yüzlerce yılkı atı oldu. Fotoğraf çekmek için Kumalar Dağı'na giden doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz'ın karşısına, yılkı atları çıktı. Sürüler halinde gezen yılkı atlarını gören Yılmaz, makinesiyle fotoğraf çekmeye başladı. Yılkı atlarını fotoğraflayan Yılmaz, drone ile de görüntü kaydetti. Afyonkarahisar'ın doğa ve fotoğraf tutkunları tarafından mutlaka keşfedilmesi gerektiğini belirten Hakan Yılmaz, "Fotoğraf çekmek için Kumalar bölgesine gittiğimde bir anda karşımda yüzlerce yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni büyüledi. Yüzlerce yılkı atı, doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyordu. İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Hemen fotoğraf makinemi çıkartıp, bu anları ölümsüzleştirdim. Afyonkarahisar, doğa tutkunlarının mutlaka keşfetmesi gereken bir yer. Kumalar bölgesi keşfedilmeyi bekleyen bakir bölgelerimizden sadece biri. Fotoğrafı ve doğayı sevenler için burada sayısız mekan var. Frig Vadisi, Eber Gölü, Akdağ Tabiat Parkı, Sultandağları, Karamık Gölü ve daha pek çok yer gelen herkesi büyüleyecektir" dedi.


Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:15 Kaynak: DHA
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