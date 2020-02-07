Afyonkarahisar'daki yolcu otobüsü ile elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'daki yolcu otobüsü ile elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki yolcu otobüsü ile elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'daki yolcu otobüsü ile elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Eski Denizli Caddesinde, Beycan Özpınar'ın (60) yönetimindeki elektrikli bisiklete, Nurullah Belin (31) idaresindeki 65 AV 245 plakalı yolcu otobüsünün çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.


Görüntüde, çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisikletten düşen sürücü Özpınar'ın otobüsün arka tekerinin altında kalması yer alıyor.


Olay

Dinar ilçesinde, 3 Şubat'ta Nurullah Belin idaresindeki 65 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, eski Denizli Caddesinde Beycan Özpınar'ın yönetimindeki elektrikli bisiklete çarpmış, kazada, otobüsün altında kalan Özpınar, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:24 Kaynak: AA
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