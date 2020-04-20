Afyonkarahisar'daki yumurta üreticileri İsrail pazarına da yöneldi

Türkiye'nin "yumurta borsası" olarak bilinen Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi, yurt dışı pazarına İsrail'i de ekledi.

Daha önce Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Suriye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn gibi ülkelere yumurta gönderen üreticiler, bu kez de gözünü İsrail pazarına dikti.

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı ve yumurta üreticisi Nevzat Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede önemli bir geçim kaynağı olan yumurtacılık sayesinde geçen yıl yurt dışına 400 tır yumurta sattıklarını belirtti.

Bu yıl yurt dışı satışlarının iyi gittiğini dile getiren Tezcan, son iki haftadır Suudi Arabistan'dan yoğun talep aldıklarını söyledi.

Tezcan, Irak sınır kapısında yaşanan sorunların giderilmesiyle bu ülkeye yeniden yumurta göndermeye başladıklarının altını çizerek, "Yumurtamız şu anda Irak, Suriye, Katar, Suudi Arabistan'a satılıyor. İlk defa İsrail'den talepler aldık. Yumurtalarımız oraya da gidecek. Mart ayı sonu itibarıyla yurt dışı yumurta satışımız 160 tıra ulaştı." dedi.

"Ramazan ayında tüketimin artmasını bekliyoruz"

Tezcan, yeni tip koronavirüs nedeniyle işçilerin sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında yumurta tüketiminin hem yurt içinde hem de satış yaptığımız Müslüman ülkelerde artmasını bekliyoruz. Geçen yıllarda ramazan ayı başlarında satışlarımız artmıştı. Bu ayın bereketini bir kez daha göreceğiz."