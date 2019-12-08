Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 182 milyon dolarlık mermer ihracatı
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 182 milyon dolarlık mermer ihracatı - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 182 milyon dolarlık mermer ihracatı

6 saat önce

Dünyaca ünlü Afyon mermerinin bu yılın 11 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 182 milyon 720 bin dolar olarak gerçekleşti.

Dünyaca ünlü Afyon mermerinin bu yılın 11 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 182 milyon 720 bin dolar olarak gerçekleşti.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi başta olmak üzere il genelindeki mermer işletme merkezlerinden, başta Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık olmak üzere 120 ülkeye mermer ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) verilerine göre, mermer ve doğal taş rezervi bakımından öne çıkan Afyonkarahisar'dan 2019 yılının 11 aylık döneminde 182 milyon 720 bin dolarlık mermer ihracatı yapıldı. İhracatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış oldu.

"İnşallah önümüzdeki yıllarda ihracatımız artarak devam edecek"

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, AA muhabirine, bu yıl mermer sektöründe durgunluk yaşandığını söyledi.

Bu durgunlukla birlikte sektörde yeni arayışların başladığını belirten Çakmak, "Yeni ülkelere heyetler gönderildi, Ar-Ge faaliyetleri artırıldı. Bunun sonucunda Arjantin, Şili, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde yeni pazarlar bulundu. İnşallah önümüzdeki yıllarda ihracatımız artarak devam edecek." dedi.

"Yurt dışından Türk mermerlerine ilgi büyük"

Çakmak, Arap ülkelerinde pazar artışının yaşandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Pazarımız daha da yükselecek. Şu anda Türkiye'den yurt dışına giden blok ağırlıklı ürünlerimiz daha çok Çin, Hindistan ve Mısır'a gidiyor. İşlenmiş ürünler ise ABD, Irak, Almanya, İngiltere, Arap ülkeleri ve Irak'a daha çok gönderiliyor. Yurt dışından Türk mermerine ilgi büyük. Mermerin kalitesini bilen, doğal taşın güzelliğini bilen tüketiciler mermeri tercih ediyorlar. Şimdi mermerin rakibi olarak seramikler var. Bu da bizim mermer sektörüne ciddi anlamda zarar veriyor ama mermerin, doğal taşın çok daha dayanıklı, çok daha cila alabilir, çok daha doğal durduğunu bilen tüketiciler, tercihlerini mermerden yana kullanıyor."

Mermerciler olarak 2020'den umutlu olduklarını anlatan Çakmak, "2021'den daha umutluyuz, 2023'den çok çok daha umutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yılındaki hedeflerini yakalamak için mermerciler yoğun çabayla, mücadele ile azimle gayret etmektedirler." diye konuştu.

Afyonkarahisar'dan 120 ülkeye 182 milyon dolarlık mermer ihracatı

Çin Halk Cumhuriyeti, Afyon, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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