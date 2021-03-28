Afyonkarahisar'dan 62 kente işlenmiş kuru meyve gönderiliyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da çoğu kadın işçilerden oluşan bir tesiste işlenen keçiboynuzu, iğde, vişne, erik ve hurma gibi kuru meyveler, Türkiye'nin 62 şehrinde tüketiciyle buluşuyor.

Organizye Sanayi Bölgesi'nde (OSB) modern bir kuru meyve işleme tesisi kuran Bahattin Uslu, ağırlıklı olarak yurt içinden aldığı 10'un üzerinde çeşitte meyveyi, tesisinde ayıklama, temizleme, yıkama ve paketleme işlemlerini yaparak, ülke genelindeki gıda firmalarına ve marketlere satışını yapıyor.

İşletme sahibi Uslu, AA muhabirine, sektöre yaklaşık 35 yıl önce İhsaniye ilçesine bağlı Aşağı Tandır köyünde adım attıklarını söyledi.

Bu yıl da OSB'de 5 bin 600 metrekarelik bir kuru meyve işleme tesisi kurmayı başardıklarını dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Genellikle yurt içinden üreticilerden alımını yaptığımız meyveleri, tesisimizde eleme, temizleme, yıkama işlemlerinin ardından paketleme yapıyoruz. Bu meyvelerin başında keçiboynuzu olmak üzere, iğde, vişne, erik ve hurma çeşitleri geliyor. Çeşitli gramajlarda ambalajlanan ürünlerimizi İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Türkiye'nin 62 şehrine gönderiyoruz."

-"Ramazan sofralarının bizim ürünlerimiz süsleyecek"

Uslu, Afyonkarahisar'da kuru meyve işleme sektöründe 35 yıldır hizmet verdiklerini anlattı.

Yurt dışına ihracat hedefiyle başarılı çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Uslu, "Önümüzde yaklaşan Ramazan ayı var. Bu mübarek ayda genellikle hurma yoğun ilgi görür. Yine, kayısı, vişne, erik kurusu da çokça tüketilir. Bu sıralar tesisimizde genellikle bu ürünlerimize ağırlık veriyoruz. İnşallah, Ramazan sofralarını bu yılda bizim ürünlerimiz süsleyecek." diye konuştu.