Afyonkarahisar'dan 62 kente işlenmiş kuru meyve ve hurma gönderiliyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan 62 kente işlenmiş kuru meyve ve hurma gönderiliyor

29.03.2022 10:24
Afyonkarahisar'dan 62 kente işlenmiş kuru meyve ve hurma gönderiliyor

Afyonkarahisar'da bir tesiste işlenen kuru meyveler, Türkiye'nin 62 şehrinde tüketiciyle buluşuyor.

Afyonkarahisar'da bir tesiste işlenen kuru meyveler, Türkiye'nin 62 şehrinde tüketiciyle buluşuyor.

Sektöre babası İsmail Uslu'nun yanında pazarcılıkla başlayan girişimci Bahattin Uslu (60), 25 yıl önce İhsaniye ilçesi Aşağı Tandır köyünde firmasını kurdu.

Firma, uzun yıllar köydeki işletmelerinde yurt içi ve dışından temin edilen hurma başta olmak üzere, iğde, keçiboynuzu, erik, vişne, dut, kayısı, incir ve hünnap gibi yaklaşık 20 çeşit kuru meyveyi işleyip paketleyerek, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki toptancılara satışını gerçekleştirdi.

Uslu, geçen yıl da Afyonkarahisar'daki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 6 bin metrekarelik kapalı alana sahip kuru meyve işleme tesisi kurdu.

Çoğunluğu kadın, yaklaşık 60 personelin çalıştığı tesiste, Ramazan ayının yaklaştığı günlerde 4 ülkeden ithal edilen hurma işlenip, çeşitli gramajlarla paketlenip, Türkiye'nin 62 şehrine gönderiliyor.

Uslu, AA muhabirine, tesisteki işlenen hurmaları, ekimde ithal ettiklerini söyledi.

Bu ürünleri önce 1000 tonluk kapasiteye sahip buzhanede beklettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ardından da hurmaları, belirli miktarlarda Avrupa standartlarındaki modern makinalarımızda eleme, seçme, boylama, yıkama ve kurutma aşamalarından geçiriyoruz. Gelen talebe göre de ürünlerimizi 300 gram ile 10 kilograma kadar paketlemesini yapıyoruz. 13 çeşit iftariyelik hurmayı, bu şekilde hazırlayıp ülkemizin farklı şehirlerindeki tüccarlara toptan olarak satışını gerçekleştiriyoruz." Ağırlıklı olarak keçiboynuzu, iğde, erik kurusu ve hurma çeşitlerimizden yurt dışına ihracat yapan bazı firmalarımıza da satış yaptık. İnşallah, biz de önümüzdeki yıllarda markamızla ihracat yapmayı planlıyoruz."

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Karahisar, Türkiye, Hurma, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan 62 kente işlenmiş kuru meyve ve hurma gönderiliyor - Son Dakika


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