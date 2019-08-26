Son Dakika Haberleri: "Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihraç edilmesinin önü açıldı"
Son Dakika Güncel Haber

"Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihraç edilmesinin önü açıldı"

25 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinden Çin'e 20 ton kiraz ihraç edildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinden Çin'e 20 ton kiraz ihraç edildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, kentte bu yıl kiraz rekoltesinde geçmiş yıllara göre az da olsa bir düşüş olduğunu söyledi.

Bu yıl yaklaşık 40 bin tona yakın kiraz üretimi olduğunu belirten Acar, "Afyonkarahisar kirazı genelde kaliteli kiraz olduğu için ihraç ediliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden Rusya'ya gidiyor. Bu yıl ilk defa Türkiye'den Çin'e Afyonkarahisar'dan kiraz gitti." dedi.

Üreticinin de yüzü güldü

Yürütülen diplomasi sayesinde Çin pazarının Türkiye'ye açıldığını anlatan Acar, "İki ülke arasındaki kiraz ihracatında en büyük engellerden olan 'ürünün 16 gün soğuk havada bekletilmesi' şartı ortadan kaldırıldı. Şu anda bizim Çin'e ihraç ettiğimiz kiraz her ne kadar düşük olsa da yani 20 ton olsa da önümüzdeki yıllar için Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihraç edilmesinin önü açıldı. Bu çiftçimizin de kirazı pazarlarken geliri anlamında önemli bir katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Kentte üretilen kirazın yaklaşık yüzde 70'inin ihraç edildiğini kaydeden Acar, "Afyonkarahisar kirazı Türkiye'de üretilen kirazlara göre en kaliteli kiraz olduğu için ihracatımız oldukça yüksek" diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sultandağı, Türkiye, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son başvuru tarihi 2 Eylül! TÜBİTAK'a 13 personel alınacak
Eski milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor: Sayıları 4 bini aştı Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 12:56:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihraç edilmesinin önü açıldı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]