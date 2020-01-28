Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine yardım tırı gönderildi

6 saat önce

Afyonkarahisar'da CHP Şuhut İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeleri taşıyan tır, deprem bölgesine uğurlandı.

Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine yardım tırı gönderildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da CHP Şuhut İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeleri taşıyan tır, deprem bölgesine uğurlandı.

Elazığ Sivrice'de yaşanan depremin ardından Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde CHP İlçe Teşkilatı tarafından yardım toplama kampanyası başlatıldı.

Üç gün gibi kısa bir sürede toplanan yardım malzemeleri tıra yüklendi.

Tırın gönderilmesi üzerine düzenlenen törende konuşan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, büyük bir acı yaşandığını belirterek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Türk milletinin yardımsever bir millet olduğunu dile getiren Köksal, "İyi ve kötü günlerde birbirimize kenetlenmeyi, acılarda ortak paydalarda buluşmayı bilen insanlarız. Bugün de Elazığ'da yaşanan deprem için bir araya geldik." dedi.

CHP İl Başkanı Nevzat Ercan ise "Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem bizi derinden yaraladı. Onların acılarını bir nebze azaltabilmek adına Şuhut'ta başlatılan kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından battaniye, temel yiyecek maddeleri, giyim eşyaları, temizlik malzemeleri, patates, un ve kuru gıda malzemelerinin yüklendiği tır, dualarla Elazığ'a uğurlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Deprem, Şuhut, Afyon, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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