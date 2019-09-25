Afyonkarahisar'dan Diyarbakır'daki annelere destek

Çocuklarının dağa kaçırılması dolayısıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere Afyonkarahisar'dan da destek geldi.



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül tarihinden bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destekler sürüyor. Afyonkarahisar Anıtpark önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında sivil toplum kuruluşları adına konuşan Serap Elmas Özdemir, evlat nöbeti tutan annelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Özdemir "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahi her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız olan acılara şahit oluyoruz. Evladının ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişi yanında olan hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor yerel ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yılladır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı evlatlarınız için döktüğünüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelenizi bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için terör yeter diyen Hacer annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara göz yaşı ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu" diye konuştu.



"Ne pahasına olursa olsun duruşlarının yanındayız"



Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını ifade eden Özdemir, "3 Eylül tarihinden bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık dünya üzerindeki terörün tümüne dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Afyonkarahisar'daki kadın STK Temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların ne pahasına olursa olsun diyerek teröre karşı gösterdikleri kararları duruşlarının yanındayız. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR