Afyonkarahisar'dan Elazığ'a 16 tır çadır gönderildi - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından Elazığ'a 16 tır bin 899 adet çadır gönderildi.



Cuma günü akşam saat 20.55'ta meydana gelen deprem sonrası Afyonkarahisar ve ilçelerinde de yardım seferberliği başlatıldı. Dinar ve İscehisar'dan yardım tırları yola çıktı. Öte yandan AFAD tarafında ekipler depremin meydana geldiği andan itibaren yola çıkıp afet bölgesinde çalışmalara katıldıktan sonra tekrar ilimize döndüler. Öte yandan depremzedelerin barınması için Afyonkarahisar'dan 16 tır bin 899 adet çadır ise Elazığ'a ulaştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR