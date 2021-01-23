Afyonkarahisar'dan geçen Akarçay soğuk nedeniyle buz tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'dan geçen Akarçay soğuk nedeniyle buz tuttu

23.01.2021 16:16
Afyonkarahisar'dan geçen Akarçay soğuk nedeniyle buz tuttu

AFYONKARAHİSAR'da kent merkezindeki Akarçay gece sıfırın altına düşen soğuk havanın etkisiyle dondu.

AFYONKARAHİSAR'da kent merkezindeki Akarçay gece sıfırın altına düşen soğuk havanın etkisiyle dondu.

Afyonkarahisar'da son dönemde etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Akarçay'ın yüzeyi dondu. Gece sıfırın altında 4-5 derece civarında seyreden soğuk nedeniyle 35 metre genişliğindeki Akarçay'ın yüzeyinde buz kütleleri oluştu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı vatandaşların attığı taşlar, çay içerisinde bulunan çöplerin yüzeyindeki görüntüsü çirkinlik oluşturdu.Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, buzla kaplanan Akarçay'ın çevresinde yürüyüş yaptı.


YORUMLAR
500
Genç atletler, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor Genç atletler, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor Şuhut Hisarspor yeni sezon hazırlıklarına başladı Şuhut Hisarspor yeni sezon hazırlıklarına başladı Doğalgaz çalışmasında çıkan lahit kamyona yüklenerek müzeye taşındı Doğalgaz çalışmasında çıkan lahit kamyona yüklenerek müzeye taşındı
Kaynak: DHA

Karahisar, Akarçay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan geçen Akarçay soğuk nedeniyle buz tuttu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
16:38 Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Hull City Traore'yi kadrosuna kattı
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:20 Kız arkadaşının ağabeyi tarafından öldürülen Hüseyin, minibüste şiddet görmüş! İşte o görüntüler
16:03 2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 18:13:58. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan geçen Akarçay soğuk nedeniyle buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement