AFYONKARAHİSAR - İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı

08.06.2022 16:17

Kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 185 hacı adayı Afyonkarahisar Paşa Cami'den dualarla uğurlandı.

Kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 185 hacı adayı Afyonkarahisar Paşa Cami'den dualarla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Paşa Cami önünde düzenlenen törene, 185 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde Afyonkarahisar Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Yılmaz, "Afyonkarahisar'dan uğurladığımız kafilede 185 aday, bir kafile başkanı ile 4 din görevlisi ve bir irşad görevlisi var. Rabbim çıkmış olduğunuz bu yolda, cümlenizi sağlık ve sıhhatle hac vazifenizi yapmış bir şekilde dönmeyi nasip etsin." dedi.

Törende, hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

AFYONKARAHİSAR - İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı
AFYONKARAHİSAR - İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı
AFYONKARAHİSAR - İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı
AFYONKARAHİSAR - İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı

YORUMLAR
500
Ankara'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı Ankara'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı Pandemi sonrası gerçekleşen ilk hac kafilesi gözyaşları ve dualarla uğurlandı! Pandemi sonrası gerçekleşen ilk hac kafilesi gözyaşları ve dualarla uğurlandı!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
18:44 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'ni kadrosuna katmak için harekete geçti
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 19:08:24. #1.11#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - İlk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement