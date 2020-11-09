Afyonkarahisar'dan, İzmir afet bölgesine giden ekip çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi ve Kızılay Afyonkarahisar İl Başkanlığından oluşan ekip, deprem bölgesi İzmir'deki çalışmalarını tamamlayarak kente dönüş yaptı.

İzmir'de yaşanan depremin ardından Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in destekleriyle yardım eli uzatmak için deprem bölgesine giden ekip Afyonkarahisar'a dönüş yaparak Başkan Zeybek'i makamında ziyaret etti. Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, bu süreçte verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür etti. Nerede bir insan acısı varsa oraya Türk halkının merhametini taşıyan Türk Kızılay'ının iyilik adına insanlığın yardımına koşmaya devam ettiğini ifade eden Okyar, "Varlığınız merhamet duygusunun teminatıdır. İyi ki varsınız" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi olarak Kızılay'la işbirliği halinde depremzedelerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Zeybek ise birçok deprem ve doğal afette kara gün dostu olan Kızılay'ımıza ve gönüllü kardeşlerimize yürekten teşekkür ettiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR