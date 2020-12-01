Afyonkarahisar'dan İzmir'e yardım eli - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun önderliğinde temin edilen giyim eşyaları, İzmir depreminden etkilenen ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Bayraklı ilçesindeki okula gönderildi.

Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu okul aile birliği ve öğretmenleri de bir kampanya düzenleyerek İzmir'deki deprem bölgesine yardım malzemesi göndermeyi planladı.

Bu kapsamda Bayraklı ilçesindeki bir ilkokul ile irtibata geçen okul yönetimi, okuldaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını belirledi.

Belirlenen ihtiyaçlar ise okul öğrencilerinin aileleri, Afyonkarahisar'daki hayırsever iş insanlarının destekleri ile temin edilen giyim eşyaları kamyonete yüklenerek İzmir'e gönderildi.

Okul Müdürü Fatma Arzu İzgördü, yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte görül köprüsü adında 'bizde varız' demek adına bir kampanya başlattıkları ve destek olan herkese teşekkür etti.

Okul önündeki uğurlamaya Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da katıldı.