Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar
Kaymakamı Selami Kapankaya
, Yüksel, Tugaylı ve Çakıcı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kapankaya, köy muhtarlarıyla buluştu.
Köylere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek istediklerini, Dinar Kaymakamlığı olarak sorunları yerinde tespit etmek amacıyla köyleri gezdiklerini ifade eden Kapankaya, "Muhtarlarımıza köylerde çok işler düşüyor. Kaymakamlıkla koordineli bir şekilde çalıştıkları için kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
Başkan Gönüllü, öğretmen ve öğrencilerle buluştu Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan
Gönüllü, ilçede bulunan Başmakçı Çok Programlı Lisesi (ÇPL) ve Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.
Başmakçı Belediyesi olarak her zaman eğitim ve öğretimin yanında olduğunu belirten Gönüllü, burada yaptığı açıklamada, "Başmakçı Belediyesi her daim eğitimi, öğrenciyi ve öğretmeni destekleyen bir belediyedir. Dolayısıyla okullarımızın sorunları, sıkıntıları, Başmakçı ilçemizin tamamını ilgilendiren bir durumdur. Biz de üzerimize ne görev düşüyorsa, eğitim-öğretim adına yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.