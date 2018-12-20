Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

4 saat önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Yüksel, Tugaylı ve Çakıcı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa, System.String[]
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Yüksel, Tugaylı ve Çakıcı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kapankaya, köy muhtarlarıyla buluştu.

Köylere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek istediklerini, Dinar Kaymakamlığı olarak sorunları yerinde tespit etmek amacıyla köyleri gezdiklerini ifade eden Kapankaya, "Muhtarlarımıza köylerde çok işler düşüyor. Kaymakamlıkla koordineli bir şekilde çalıştıkları için kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Başkan Gönüllü, öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, ilçede bulunan Başmakçı Çok Programlı Lisesi (ÇPL) ve Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Başmakçı Belediyesi olarak her zaman eğitim ve öğretimin yanında olduğunu belirten Gönüllü, burada yaptığı açıklamada, "Başmakçı Belediyesi her daim eğitimi, öğrenciyi ve öğretmeni destekleyen bir belediyedir. Dolayısıyla okullarımızın sorunları, sıkıntıları, Başmakçı ilçemizin tamamını ilgilendiren bir durumdur. Biz de üzerimize ne görev düşüyorsa, eğitim-öğretim adına yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:54 Kaynak: AA

Selami Kapankaya, Başmakçı, Dinar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak, Ekonomik Sıkıntıdan Dolayı Hazine'ye Bağış Yapan 81 Vatandaşa Özel Bir Şilt Hediye Etti Son Dakika! Trump'tan Yeni Suriye Açıklaması: Harika İşler Yaptık, Eve Dönme Vakti

İzmir'de Toplanan Vatandaşlar Fatih Portakal'ı Portakal Yiyerek Protesto Ettiler 6 Ay Süreli 23 Kişilik Geçici İşçi Alımına 498 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:59:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]