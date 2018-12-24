Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

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Ankara Orta Oyuncuları, Dazkırı ilçesinde ağız ve diş bakımına yönelik çocuklar için hazırlanan özel eğitici oyun ile tiyatro eserleri sahneledi.

Ankara Orta Oyuncuları, Dazkırı ilçesinde ağız ve diş bakımına yönelik çocuklar için hazırlanan özel eğitici oyun ile tiyatro eserleri sahneledi.



Belediye Düğün Salonunda Dazkırılı öğrenciler ve tiyatroseverlerle buluşan Ankara Orta Oyuncuları, "Temiz Dişler Ülkesi" adlı oyunla çocuklara ağız ve diş bakımı konusunda bilinçlendirdi. Oyun sonunda Dazkırı Belediye ekipleri tarafından öğrencilere diş fırçası dağıtımı yapıldı.



Topluluk ayrıca lise öğrencilerine yönelik "Ateşten Gömlek", yetişkinler için ise "İnce Memed" isimli tiyatro oyunlarını sahneledi.



"İnce Memed" oyununu, Kaymakam Gökay İçen, Dazkırı Belediye Başkan Vekili Levent Diker, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Doğan da izledi.



Spor turnuvaları tamamlandı



Dinar, Başmakçı, Evciler ve Dazkırı ilçelerindeki okul takımlarının katılımıyla düzenlenen spor turnuvaları düzenlendi.



Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen müsabakalar, şehir stadyumu ve spor salonunda gerçekleştirildi.



Öğrencileri spora teşvik etmek, sağlıklı nesiller yetişmesi amacıyla spor müsabakalarının yapıldığını belirten Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Çakır yaptığı açıklamada, "Çevre ilçelerin de katılımlarıyla çok güzel bir karşılaşmalar oldu. Böylelikle 4 ilçenin öğrencileri bir birleriyle tanışıp kaynaştılar." dedi.

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