Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dazkırı Belediyesi tarafından konut açığının kapatılması adına yürütülen çalışmalarla hayata geçirilecek projenin birinci etabının sona erdiği ve tapuların verilmeye başlandığı bildirildi.

Dazkırı Belediyesi tarafından konut açığının kapatılması adına yürütülen çalışmalarla hayata geçirilecek projenin birinci etabının sona erdiği ve tapuların verilmeye başlandığı bildirildi.



Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesiyle 48 konut ve 7 işyeri inşaatının devam ettiğini söyledi.



Taylan, "Projemizin ilk etabı sona erdi. Hak sahiplerinin tapularını kendilerine verdik. A ve B blok şeklinde yapılacak olan projemiz ilerleyen günlerde devam edecektir." dedi.



Dinar Halk Eğitim Merkezinde vefa yemeği



Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, geçmiş dönemlerde, müdürlük, müdür yardımcılığı, yöneticilik ve idarecilik yapmış olan emekli öğretmenlere yemek verildi.



Dinar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gültekin Koçer tarafından organize edilen vefa yemeğinde, emekli öğretmenlere plaket takdim edildi.



Koçer, yaptığı konuşmada, eskiden Halk Merkezinde idarecilik yapmış olan öğretmenleri bir araya getirerek yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istediklerini belirtti.



Yemeğin ardından öğretmenler, Halk Eğitim Merkezinde yaşadıkları anılarını paylaştı.

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