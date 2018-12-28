Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Sürü Yönetimi Kursu sona erdi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Sürü Yönetimi Kursu sona erdi.



İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kursu tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları Yassıören köyünde dağıtıldı.



Törene katılan Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu, yaptığı konuşmada, "Yapılan her işin eğitimi verilerek belgeli bir şekilde yapılırsa başarımız her zaman artar. Sertifikalarını alan kursiyerlerin hepsini tebrik ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Dinar'da umre yolculuğu töreni



Dinar'da umreye gidecek olan 26 kişi için tören düzenlendi



İlçe Müftülüğündeki programa, umreye gidecek vatandaşların çok sayıda yakını katıldı.



Müftülük Camisi İmam Hatibi Erkan Demirel, umre yolcularının sağ salim geri dönmelerini ve yaptıkları ibadetlerin kabul olmasını temenni etti.



Öte yandan törende, umreye gideceklerin yakınları duygusal anlar yaşadı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu, Fatih Erbakan Sorusuna Yanıt Verdi: AK Parti'ye Yarar

Kayserispor'un İsmine Dev Sponsor

Fenerbahçe'de 14 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Erecek

KPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı