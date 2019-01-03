Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar
Kaymakamı Selami Kapankaya
, Yüksel, Tugaylı ve Çakıcı köylerini ziyaret ederek buralarda yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
Muhtar ve köy sakinlerinin isteklerini dinleyen Kaymakam Kapankaya, köylere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek istediklerini, Dinar Kaymakamlığı olarak sorunları yerinde tespit etmek amacıyla köyleri ziyaret ettiklerini ifade eden Kapankaya, "Muhtarlarımıza köylerde çok işler düşüyor. Kaymakamlık
ile koordineli bir şekilde çalıştıkları için kendilerini tebrik ediyorum." dedi.
Kaymakam İçen'in ziyaretleri Dazkırı
Kaymakamı Gökay İçen, ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.
Beraberinde Dinar Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Mehmet Över, Sosyal Çalışmacı Furkan Uysal
, Dazkırı Yazı İşleri Müdürü Kemal Ata
ile ziyaretlerini gerçekleştiren Kaymakam İçen, ailelere bir isteklerinin olup olmadığını sordu.
Şehit aileleri ve gaziler için devletin her zaman yanlarında ve hazırda olduğunu, gerekli bütün işlerinin yapılacağını ifade eden İçen, "Minnet ve şükran borçlu olduğumuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de her zaman yanlarında olduğumuzu belirtip sağlıklı yaşamlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.