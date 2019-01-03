Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Evciler İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, ilçeye bağlı Altınova, Baraklı ve Bostancı köylerini ziyaret etti.

Evciler İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, ilçeye bağlı Altınova, Baraklı ve Bostancı köylerini ziyaret etti.



Ziyaretlerinde köy sakinlerinin sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Yüksel, daha sonra köy okullarını ziyaret etti.



Okulardaki, öğrenci, öğretmen ve idarecilerle görüşen Yüksel, eğitime çok önem verdiklerini belirterek, "Kaymakamlığımız olarak köylerimizde bulunan okulları çok önemsiyoruz. Köy halkının özellikle yaşlı vatandaşların dert ve sorunlar bizim için çok önemli. Bütün eksiklikleri ve yapılması gerekenleri not ettik. Kısa sürede yapacağız." ifadelerini kullandı.



Başmakçı'da çevre düzenleme çalışmaları



Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, ilçe merkezindeki parke ve çevre düzenlemelerini tamamlandığını belirti.



Gönüllü, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"İlçe merkezindeki yollarımızdaki uzun süredir yapımı devam parke taşı döşeme çalışmaları ile çevre düzenlemelerini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Afyonkarahisar'ın en güzide ilçesi haline gelen ilçemiz her şeyin en güzeline layıktır."

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