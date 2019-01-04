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Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

22 dakika önce

Dinar Atatürk Yatılı Bölge Orta Okulu (ATAYBO) tarafından "Her Sınıfın Yetim Kardeşi Var" isimli proje kapsamında dünyanın dört bir yanındaki yetim çocuklar için maddi yardım kampanyası başlatıldı.

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Dinar Atatürk Yatılı Bölge Orta Okulu (ATAYBO) tarafından "Her Sınıfın Yetim Kardeşi Var" isimli proje kapsamında dünyanın dört bir yanındaki yetim çocuklar için maddi yardım kampanyası başlatıldı.

Atatürk YBO öğretmen, öğrenci ve idarecileri tarafından okulun çeşitli yerlerine üç adet kumbara bırakıldı.

Okul Müdürü Muhammed Binbir, yaptığı açıklamasında, merhamet duygusu olan, iyilik yapmayı bilen ve hayırsever bir nesil için çalıştıklarını söyledi.

Kaymakam Kapankaya, okul ziyaretlerine devam ediyor

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, köy ve beldelerde bulunan okulları ziyaret etmeye devam ediyor.

İlçeye bağlı Tatarlı Beldesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Tatarlı İmam Hatip Ortaokulu ve Tatarlı Çok Programlı Lisesini (ÇPL) ziyaret eden Dinar Kaymakamı Kapankaya okullarda öğrenci ve öğretmenlerle görüştü.

Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş'ın da eşlik ettiği ziyaret programlarında, okulların temizliğinden ve disiplininden son derece memnun kaldığını ifade eden Kapankaya, "Okullarımızın ihtiyaçlarını, eksikliklerini tespit ederek yerine getirmek bizim görevimiz. Asıl önemli olan konu ise öğrencilerimizin başarısıdır. Sizler öğretmenler olarak azimle bu gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmelisiniz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:13 Kaynak: AA

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