Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dazkırı
İlçe Kaymakamı Gökay İçen, ilçeye bağlı Kızılören
ve Karaağaçkuyusu köylerindeki okulları ziyaret etti.
Dazkırı Kaymakamlığı olarak eğitim ve öğretime çok önem verdiğini dile getiren Kaymakam İçen, yaptığı ziyaretlerle ilgili şunları söyledi:
"Köylerimizde bulunan okullarımız ve öğretmenlerimize daha iyi koşullar sağlamak adına çalışıyoruz. Köylerde bulunan muhtarlarımız da köydeki eksiklikleri tespit edip bize bildiriyor. Bizler de çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütüyoruz."
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Sandıklı
İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Kaymakam Tortop, mesajında şunlara yer verdi:
"Gazetecilik, halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslektir. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir.
Bu vesileyle, sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı tüm basın ve yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, milletimizin gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim."