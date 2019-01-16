Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar
'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yaptığı aramada iki paket halinde 72 gram eroin ile çeşitli miktarlarda kokain ve uyuşturucu hap ele geçirdi.
Yapılan soruşturma neticesinde, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
-Minik öğrencileri, matbaa çalışmalarını inceledi Dinar
125. Yıl Ana Okulu öğrencileri ilçede bulunan Dinar Haber gazetesine ait ofset matbaayı ziyaret ederek, matbaacılık hakkında bilgilendirildi.
Öğrenciler, renkli ve siyah beyaz ofset baskı ve gazetelerin nasıl çıkarıldığını matbaa ustalarından öğrendi.
125. Yıl Ana Okulu Müdürü Tutku Metin, yaptığı açıklamada, minik öğrencilerin matbaacılık mesleğini de yakından tanıdıklarını belirterek, diğer meslekler için de çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretlerinin devam edeceğini vurguladı.