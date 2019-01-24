Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 35 yükümlüye "Obezite ve Sağlıklı Yaşam" konulu seminer verildi.

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 35 yükümlüye "Obezite ve Sağlıklı Yaşam" konulu seminer verildi.





Dinar Belediyesi toplantı ve seminer salonunda düzenlenen etkinlikte, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Semra Şahintürk ve Seviye Lale Ceylan tarafından sunum yapıldı.





Obeziteyle alakalı sağlık sorunları hakkında verilen bilgilerin ardından seminer, yükümlülerin sorularına cevap verilerek sona erdi.



Başmakçı'da meydan projesi



Başmakçı Belediyesi, ay ve yıldız sembollü meydan projesinin yapımına başladı.



Çalışmalarına başlanan projeyi yerinde inceleyen Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, Türklüğün sembolü olan ay ve yıldız şeklinde yapılacak meydan projesinin ilçeye yakışan bir görünüme sahip olacağını belirtti.



Projenin her yıl düzenli olarak yapılan Flamingo ve Yumurta Festival alanına yapılacağını kaydeden Gönüllü, "Başmakçılı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Güzel bir görünüm kazandıracağımız meydanımız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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