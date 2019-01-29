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Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Evciler'de, Kaymakam Abdullah Yüksel başkanlığında hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısı yapıldı.

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Evciler'de, Kaymakam Abdullah Yüksel başkanlığında hayat boyu öğrenme komisyonu toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda, hayat boyu öğrenme çerçevesinde kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Yüksel, "Okuma-yazma seferberliği, bağımlılıkla mücadele, vatandaşların sosyal yaşama entegre edilmesi kapsamında kamu kurumlarıyla işbirliği halinde kurslar açılacak. Ayrıca, vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimleri için yapılacak faaliyetlerle ilgili çalışmalar yapılacak." ifadeleri kullandı.

Dinar'da Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu sınavı

Dinar'da Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen Mesleki Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu sınavları yapılıyor.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bağırkan, yapılan sınavlara giren kursiyerlere başarılar diledi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Evciler, Eğitim
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