Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Başmakçı
ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı yapıldı. Kaymakamlık
binasında Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu
başkanlığında yapılan toplantıya, siyasi parti başkanları, belediye başkan adayları
ve kolluk kuvveti temsilcileri katıldı.
Kaymakam Soylu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti.
İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda hiçbir tezvirata ve manipülasyona alan bırakılmayacağını kaydeden Soylu, "Bizim görevimiz vatandaşın hür iradesinin huzur ve güvenlik içerisinde sandığa yansımasını sağlamaktır." dedi. Evciler
'de ihtiyaç sahipleri ziyaret edildi
Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, ilçe merkezine bağlı köylerde bulunan 15 aileyi evlerinde ziyaret etti.
İhtiyaç sahibi ailelerin sorunlarını dinleyen Kaymakam Yüksel, sorunların çözümü için gerekli adımların atılmasını sağlayacağını ve sosyal devlet anlayışı içerisinde hareket edeceklerini söyledi.
Ayrıca köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve zor durumda olanlara yardım etmeyi kendilerine görev bildiklerini belirten Yüksel, "Devlet olarak bu ailelerimizin yanlarındayız. Devlet desteğini her zaman hissedecekler." dedi.