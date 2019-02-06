Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dazkırı
Kaymakamı Gökay İçen, Buhurucular Huzurevi'ni ziyaret etti.
Huzurevi sorumlusu Aynur Toker tarafından karşılanan Kaymakam İçen, huzurevinde kalan yaşlılarla bir süre sohbet etti.
Kaymakam Gökay İçen, yaşlılarla sohbet edip, kendileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türk toplum hayatında büyüklere saygı duyma, onlara sahip çıkma ve sıkıntılarına koşma gibi değerlerin her zaman olduğunu bu değerlerin yeni kuşaklara da aktarılması gerektiğini söyledi.
Huzurevi sakinleri, İçen ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
Ziyarette İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü görevlisi Kemal Ata
ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Soner Mutlu da hazır bulundu. Dinar
'da öğrenciler trafik uygulamasına katıldı
Dinar Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında yaya önceliğine dikkatleri çekmek ve farkındalık oluşturmak için Yeniyol ilkokulu önünde trafik uygulaması gerçekleştirildi.
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya
ve daire amirlerinin de katıldığı uygulamada, ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan pankartlar yerini aldı. Polis
şapkası giyerek kısa bir süreliğine trafik polisi olan öğrenciler durdurulan araç sürücülerine yayalara öncelik tanımaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yapılan uygulama hakkında konuşan Kaymakam Kapankaya, Dinar'da yaya vatandaşların kolayca trafikte yürümelerini sağlamak ve araç sürücülerine gerekli uyarıları yaparak bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışmayı yaptıklarını söyledi.