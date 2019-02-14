Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar
ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti
Belediye Başkan adayı Nihat Sarı
ilçedeki esnafları ziyaret etti.
Projelerini esnaflara anlatan Sarı, esnafların kalkınması, daha iyi para kazanmaları adına da bazı yatırımların ilçeye yapılacağını belirtti.
İlçeye beton ve bordür üretim tesisi, güneş enerji santrali, mezbahane ve kadınlara yönelik istihdam katkısı sağlayacak projelerinin olduğunu, bu projeler sayesinde de esnafların daha güzel kalkınacağını belirten Sarı, "Her zaman esnafımızın yanında yer alacağız ve onları destekleyeceğiz." dedi. Başmakçı
Kaymakamlığı'nda daire müdürleri toplantısı
Başmakçı ilçesinde Kaymakam Mehmet Soylu
başkanlığında ilçenin sorunlarının ele alındığı toplantı yapıldı.
Başmakçı Kaymakamlık
binasındaki toplantıya ilçe emniyet, ilçe jandarma, milli eğitim ve diğer kamu kurumlarının yetkilileri katılırken, ilçedeki sorunlar ve projelerle ilgili istişare yapıldı.
Kaymakam Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bütün kurumlarımız kendi sorumluluklarını en iyi şekilde bilerek, hareket etsinler. İlçemizin ve halkımızın sorunlarını çözmek, proje üretmek bizim işimizdir." diye konuştu.