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Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

14 dakika önce

Başmakçı İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, Fatih ilkokulunda ile ilçeye bağlı Aşağı Beltarla köyünde kütüphane açtı.

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Başmakçı İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, Fatih ilkokulunda ile ilçeye bağlı Aşağı Beltarla köyünde kütüphane açtı.

Kütüphanelerin açılışlarında konuşan Kaymakam Soylu, kitap okumanın, araştırmanın ve bilgi sahibi olmanın önemine değindi.

Aşağı Beltarla köyünde de yaşlı vatandaşların isteklerini dinleyen Soylu, "Ne türlü sorununuz olursa olsun, hemen bize bildiriniz. Kaymakamlığımız her zaman yaşlı vatandaşlarımızın arkasındadır. Sizleri bu şekilde ziyaret edip her zaman sorunlarınızı dinleyeceğiz." dedi.

Dazkırı Kaymakamı İçen'in köy ziyaretleri

Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen Aşağıyenice köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek köyde yapılan kamu çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaretinde köylülerin dertlerini de dinleyen İçen, "Kaymakamlığımız Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından köyümüzde köy meydanı, muhtarlık binası ve çok amaçlı salon yapımını inceledik. Aşağıyenice köyüne yakışır bir çok amaçlı salon inşa ediliyor. Burada, toplantılar, düğünler ya da mevlit yemekleri verilebilir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Fatih, Mehmet Soylu, Başmakçı, Ekonomi, Güncel
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