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Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

35 dakika önce

Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, merkez Alkim İlkokulu ile Yüreğil Koralkim İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

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Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, merkez Alkim İlkokulu ile Yüreğil Koralkim İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

Okullarda yapılacak bakım ve onarım çalışmalarını inceleyen Kaymakam İçen'e, Dazkırı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Küçük de eşlik etti.

Tadilatların nasıl olması gerektiği konusunun ele alındığı ziyarette İçen, okulların fiziki şartlarına da çok dikkat ettiklerini, öğrencilerin en iyi koşullarda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak istediklerini söyledi.

Dinar'da "İngilizce Konuşuyorum" projesi

Dinar TOKİ Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "I Speak English" (İngilizce Konuşuyorum) projesi, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya'ya tanıtıldı.

TOKİ İlkokulu Müdürü Bayram Yüksel, okul öğretmenleri ile gerçekleştirdiği kaymakamlık ziyaretinde hazırladıkları projeleri anlattı.

Okul Müdürü Yüksel, İngilizce'yi öğrencilere küçük yaşta sevdirmek istediklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA

Dinar, Yüreğil, Dazkırı, Eğitim
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