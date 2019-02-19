Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dazkırı
Kaymakamı Gökay İçen, merkez Alkim İlkokulu ile Yüreğil
Koralkim İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.
Okullarda yapılacak bakım ve onarım çalışmalarını inceleyen Kaymakam İçen'e, Dazkırı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Küçük
de eşlik etti.
Tadilatların nasıl olması gerektiği konusunun ele alındığı ziyarette İçen, okulların fiziki şartlarına da çok dikkat ettiklerini, öğrencilerin en iyi koşullarda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak istediklerini söyledi. Dinar
'da "İngilizce Konuşuyorum" projesi
Dinar TOKİ Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "I Speak English" (İngilizce Konuşuyorum) projesi, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya
'ya tanıtıldı.
TOKİ İlkokulu Müdürü Bayram Yüksel, okul öğretmenleri ile gerçekleştirdiği kaymakamlık ziyaretinde hazırladıkları projeleri anlattı. Okul Müdürü
Yüksel, İngilizce'yi öğrencilere küçük yaşta sevdirmek istediklerini belirtti.