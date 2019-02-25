Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi tarafından yeşil alan olarak parsellenen bölgede ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Dinar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi tarafından yeşil alan olarak parsellenen bölgede ağaçlandırma çalışması yapıldı.



Dinar OSB Başkanı Saffet Acar, Kaymakam Selami Kapankaya, OSB Müdürü İbrahim Er ile organize sanayi bölgesinde üretim yapan fabrikaların temsilcilerinin katıldığı etkinlikte bin adet badem fidanı toprakla buluşturuldu.



Fidanların dikilmesinin ardından konuşan Acar, "OSB'de yer alan fabrikalarımızın değerli temsilcilerinin de katılımlarıyla ağaçlandırma çalışmaları yapmak istedik. İlerleyen zamanda bu fidanlar büyüyecek ve meyvelerini hep beraber toplayacağız. Çok güzel bir görünüme de kavuşacak olan OSB'mize fidanlarımız hayırlı olsun." dedi.



Dazkırı Kaymakamı İçen, TOKİ konutlarını inceledi



Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, Dazkırı'da yapımı sona eren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yaptığı konutları inceledi.



TOKİ ve Dazkırı Kaymakamlığı iş birliğinde gerçekleşen 142 adet konutun bahçe düzenlemesi dahil olmak üzere tamamlanmasının ardından bölgeye gelen Kaymakam İçen projeyi yerinde inceledi.



İçen, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, 2+1 ve 3+1 konutları, sosyal donatıları, cami ve müştemilatları ve iş yerleri ile harika bir projenin gerçekleştiğini ifade ederek, "Mart ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek. Hak sahiplerine şimdiden güle güle oturmalarını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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