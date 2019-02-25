Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

1 saat önce

Dinar ve Sandıklı ilçesinden, umre ziyareti için kutsal topraklara yola çıkan vatandaşlar dualarla uğurlandı.

Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa, System.String[]
Dinar ve Sandıklı ilçesinden, umre ziyareti için kutsal topraklara yola çıkan vatandaşlar dualarla uğurlandı.

Umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar için yakınları tarafından Dinar'da uğurlama töreni düzenlendi.

Yapılan duanın ardından yakınlarıyla vedalaşarak ilçeden ayrılan umre yolcuları, Uşak Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a doğru havalanacak.

Köy halı sahaları soyunma odalarına kavuştu

Dazkırı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince İl Özel İdaresi kaynağı ile ilçeye bağlı Yüreğil ve Kızılören köylerine yaptırılan halı sahaların, eksik olan soyunma odaları da yapıldı.

Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Saymanı Uğur Demir yapılan soyunma odalarını yerinde inceledi.

Vatandaşları spora teşvik etmek onların sağlıklı yaşamlarına destek vermek amacıyla sportif yatırımların yapıldığını ifade eden Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, bu tür yatırımların devam edeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:17 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor

Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Gıda Fiyatlarıyla İlgili Açıklama: Başlattığımız Süreçler Var Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]