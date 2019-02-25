Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar
ve Sandıklı
ilçesinden, umre ziyareti için kutsal topraklara yola çıkan vatandaşlar dualarla uğurlandı. Umre
ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan vatandaşlar için yakınları tarafından Dinar'da uğurlama töreni düzenlendi.
Yapılan duanın ardından yakınlarıyla vedalaşarak ilçeden ayrılan umre yolcuları, Uşak Havalimanı
'ndan Suudi Arabistan
'a doğru havalanacak.
Köy halı sahaları soyunma odalarına kavuştu Dazkırı
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince İl Özel İdaresi kaynağı ile ilçeye bağlı Yüreğil
ve Kızılören
köylerine yaptırılan halı sahaların, eksik olan soyunma odaları da yapıldı.
Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Saymanı Uğur Demir yapılan soyunma odalarını yerinde inceledi.
Vatandaşları spora teşvik etmek onların sağlıklı yaşamlarına destek vermek amacıyla sportif yatırımların yapıldığını ifade eden Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, bu tür yatırımların devam edeceğini söyledi.